Durante las Fiestas Patrias, miles de peruanos aprovechan el feriado largo para recorrer diferentes destinos del país. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante el feriado largo de 2025 se movilizaron más de 1,8 millones de personas por turismo interno, consolidando esta temporada como una de las de mayor actividad turística en el Perú.

En este contexto, además de preparar el equipaje, revisar las reservas o planificar la ruta, especialistas recomiendan prestar atención al dispositivo que acompañará gran parte del viaje: el celular.

“Muchas personas preparan el equipaje, revisan las reservas o verifican la ruta antes de viajar, pero olvidan revisar el dispositivo que usarán durante todo el recorrido. Desde quedarse sin batería en medio de la ruta hasta no poder acceder a una reserva porque el documento quedó sin conexión, muchos de estos inconvenientes podrían evitarse con una revisión previa del dispositivo antes de salir de casa”, explicó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

Los cinco ajustes que debes revisar antes de viajar

1. Evita que las aplicaciones consuman batería en segundo plano

No todas las aplicaciones dejan de funcionar al cerrarlas. Algunas continúan ejecutándose en segundo plano, descargando información o actualizando contenido, lo que incrementa el consumo de batería y datos móviles.

Antes de viajar, se recomienda restringir esta función en las aplicaciones que no sean indispensables para optimizar la autonomía del dispositivo.

2. Descarga mapas y documentos para usarlos sin conexión

Quienes viajen por carretera o visiten zonas con cobertura móvil limitada deberían descargar previamente los mapas del recorrido.

También es recomendable guardar en el teléfono reservas de hospedaje, boletos electrónicos e itinerarios para acceder a ellos aun cuando no exista conexión a internet.

3. Activa las herramientas de seguridad

Perder el celular durante un viaje puede implicar la exposición de información personal y financiera.

Por ello, conviene verificar que estén activadas funciones como la ubicación del dispositivo, el bloqueo mediante huella digital o reconocimiento facial y las opciones para localizar o borrar la información de manera remota en caso de pérdida o robo.

Más espacio y mayor autonomía para el recorrido

4. Libera almacenamiento antes de salir

Quedarse sin espacio para tomar fotografías o grabar videos es uno de los inconvenientes más frecuentes durante un viaje.

Antes de iniciar el recorrido, se recomienda eliminar archivos innecesarios, vaciar la papelera de fotos, revisar las aplicaciones que ocupan más memoria y activar la copia de seguridad en la nube para liberar espacio sin perder información.

5. Optimiza el uso de la batería

Reducir el brillo de la pantalla, desactivar conexiones que no se estén utilizando y activar el modo de ahorro de energía son medidas que pueden extender la duración de la batería.

Si el celular será utilizado durante varias horas para navegación, fotografía o entretenimiento, equipos con baterías de alta capacidad, carga rápida y sistemas inteligentes de gestión energética pueden ofrecer una mejor experiencia. Entre ellos figura el GT 50 Pro de Infinix, que incorpora estas características, según la compañía.

Preparar el celular también forma parte del viaje

Eduardo Martos señaló que revisar el smartphone antes de salir debería convertirse en una rutina similar a confirmar las reservas o verificar la documentación.

“Preparar el celular debería convertirse en un hábito tan común como revisar la documentación o confirmar las reservas. Son pequeños ajustes que toman pocos minutos, pero que pueden hacer que la experiencia durante el viaje sea mucho más cómoda y segura”, indicó.

Actualmente, muchos smartphones incorporan herramientas para optimizar automáticamente el consumo de energía, administrar aplicaciones en segundo plano y reforzar la seguridad del dispositivo. Aprovechar estas funciones antes del viaje puede ayudar a reducir imprevistos cuando el teléfono concentra tareas como mapas, reservas, pagos y comunicación.