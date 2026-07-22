Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, miles de peruanos aprovecharán para viajar a diferentes destinos del país. En este contexto, contar con conexión a internet y telefonía móvil facilita el acceso a mapas, pagos digitales, reservas, información en tiempo real y la comunicación con familiares ante cualquier eventualidad.

Ante este escenario, Entel presentó cinco recomendaciones orientadas a que los viajeros aprovechen las herramientas tecnológicas disponibles y disfruten de un viaje con mayor tranquilidad.

Recomendaciones

1. Verificar la cobertura del destino

Antes de iniciar el viaje, la empresa recomienda revisar si el lugar de destino cuenta con cobertura móvil, especialmente si se trata de zonas alejadas o de difícil acceso, para identificar previamente los puntos donde habrá señal.

2. Descargar información antes de salir

Guardar mapas sin conexión, reservas de hospedaje, boletos de transporte y otros documentos importantes permitirá acceder a ellos incluso en zonas donde la conectividad sea limitada.

3. Mantener los dispositivos con batería

Llevar un cargador portátil (power bank) puede resultar útil durante trayectos largos o en lugares donde el acceso a electricidad es restringido. Asimismo, se recomienda activar el modo de ahorro de energía cuando sea necesario.

4. Conocer las alternativas de conectividad

Para quienes viajen a zonas sin cobertura móvil terrestre, Entel recordó que ofrece conectividad satelital directa al celular mediante Starlink. Según el plan contratado y la compatibilidad del equipo, los usuarios pueden acceder al envío y recepción de mensajes SMS vía satélite (D2C) y utilizar aplicaciones compatibles como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather, X y AllTrails.

5. Actualizar aplicaciones y reforzar la seguridad

Antes del viaje también es recomendable actualizar el sistema operativo del teléfono y las aplicaciones que se utilizarán con mayor frecuencia. Además, la empresa aconseja activar funciones como compartir la ubicación con personas de confianza y configurar métodos de autenticación seguros para proteger la información personal.

La tecnología como aliada durante los viajes

Entel destacó que la conectividad cumple un papel cada vez más importante durante los viajes, no solo para mantenerse comunicado, sino también para acceder a servicios digitales, recibir información en tiempo real y responder rápidamente ante cualquier imprevisto. Por ello, recomendó planificar con anticipación y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles durante estas Fiestas Patrias.