La película ‘Amos del Universo’ (Masters of the Universe) estará disponible a nivel global en Prime Video desde el miércoles 22 de julio de 2026. La producción marca el regreso de la clásica franquicia de Mattel a la pantalla con una adaptación de acción real dirigida por Travis Knight.

La historia sigue al príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, quien, tras permanecer separado de Eternia durante 15 años, es guiado por la Espada del Poder de regreso a su reino. Allí descubre que el planeta se encuentra bajo el dominio de Skeletor, personaje interpretado por Jared Leto.

Para recuperar su hogar, Adam deberá unirse a Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), mientras acepta su destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Reparto de ‘Amos del Universo’

El elenco principal está conformado por:

Nicholas Galitzine como Príncipe Adam / He-Man .

. Jared Leto como Skeletor .

. Camila Mendes como Teela .

. Idris Elba como Duncan / Man-At-Arms .

. Alison Brie.

James Purefoy.

Morena Baccarin.

Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Charlotte Riley.

Kristen Wiig como la voz de Roboto.

Una producción con iniciativas de sostenibilidad

Además de su propuesta cinematográfica, la producción implementó medidas para reducir el impacto ambiental durante el rodaje realizado en la campiña inglesa.

Según Amazon MGM Studios, el equipo utilizó vehículos eléctricos Mercedes para el traslado del elenco y productores, además de estaciones de carga alimentadas por unidades de energía de hidrógeno (HPU) de GeoPura, cuya operación genera agua como único residuo y produce bajos niveles de ruido.

Estas acciones forman parte de las iniciativas de sostenibilidad impulsadas por Amazon en distintas áreas de sus operaciones, incluido el sector del entretenimiento.

Campaña solidaria junto a Save the Children

Como parte del lanzamiento, Amazon MGM Studios y Mattel impulsan una campaña global en colaboración con Save the Children.

Inspirada en el lema “¡Tú tienes el poder!”, la iniciativa busca recaudar fondos para apoyar programas destinados a la salud, educación y protección de niños en diferentes países. Las donaciones se canalizan a través de la plataforma Pledge y son destinadas íntegramente a la organización.

Producción y equipo creativo

'Amos del Universo' está basada en la franquicia creada por Mattel y fue producida por Amazon MGM Studios, Escape Artists y Mattel.

La producción estuvo a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, mientras que Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield participaron como productores ejecutivos.

El guion fue escrito por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, basado en una historia de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch.

La película tiene una duración de 132 minutos y cuenta con clasificación PG-13.