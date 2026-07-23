Viajar con amigos o familiares permite compartir costos de alojamiento, transporte y actividades, pero también plantea un reto frecuente: distribuir los gastos de manera equitativa y evitar que una persona asuma más pagos de los que le corresponden.

En un contexto donde los consumidores buscan cuidar su economía, la planificación financiera se ha convertido en un aspecto clave antes de emprender un viaje. Definir un presupuesto, acordar reglas para dividir los gastos y registrar los pagos desde el inicio puede prevenir diferencias dentro del grupo.

Según el estudio Inside the Wallet, elaborado por Paysafe, el 57% de los peruanos considera conveniente utilizar una billetera digital para saldar gastos compartidos con amigos. Esta cifra supera el promedio global del estudio, que alcanza el 51%.

Peruanos muestran mayor apertura al uso de billeteras digitales

Esteban Sarubbi, vicepresidente para América Latina de Paysafe, señaló que las herramientas digitales pueden contribuir a una mejor organización financiera durante los viajes.

“Cuando varias personas viajan juntas, la tecnología puede ayudar a que las cuentas sean más claras desde el inicio. Perú supera el promedio global en la percepción sobre la conveniencia de usar billeteras digitales para saldar gastos compartidos: 57% frente a 51%, lo que refleja una mayor apertura de los peruanos hacia estas herramientas. Soluciones como la billetera digital PagoEfectivo facilitan la gestión de los pagos, siempre que el grupo acuerde previamente cuánto gastará y cómo dividirá los consumos”, indicó.

El ejecutivo destacó que la tecnología resulta más efectiva cuando existe un acuerdo previo entre los viajeros sobre el presupuesto y la forma en que se distribuirán los gastos.

Cinco recomendaciones para repartir los gastos de forma justa

1. Definir un presupuesto antes de reservar

El grupo debe establecer cuánto puede aportar cada integrante y diferenciar los gastos fijos, como pasajes y alojamiento, de los gastos variables, entre ellos alimentación, transporte local y actividades.

Según Paysafe, entre los peruanos que planeaban viajar, el 77% estimaba gastar menos de S/5.000 en su experiencia, por lo que fijar un límite desde el inicio facilita elegir opciones acordes con el presupuesto de todos.

2. Acordar cómo se dividirán los gastos

No todos los consumos deben repartirse en partes iguales. Es recomendable definir cuáles serán compartidos y cuáles asumirá cada persona, considerando factores como el tipo de habitación, la duración de la estadía o las actividades individuales.

3. Crear un fondo común

Una alternativa es que cada integrante aporte previamente un monto destinado a cubrir gastos compartidos, como movilidad, compras para el grupo o propinas. De esta manera, se reduce la necesidad de que una sola persona adelante dinero constantemente.

4. Registrar todos los pagos

Llevar un control de quién pagó, cuánto y por qué concepto ayuda a evitar confusiones al finalizar el viaje. Una hoja compartida o una aplicación de control de gastos facilita que todos puedan revisar la información en cualquier momento.

5. Liquidar las cuentas durante el viaje

En lugar de esperar hasta el regreso, los especialistas recomiendan realizar cierres diarios o cada dos días. Las billeteras digitales pueden agilizar las transferencias entre los integrantes y mantener un registro de cada operación.

La planificación financiera reduce conflictos durante las vacaciones

Paysafe sostiene que definir con anticipación la forma en que se realizarán los pagos y los reembolsos contribuye a mantener el presupuesto bajo control y disminuir posibles desacuerdos entre los viajeros.

La compañía también recomienda revisar previamente las condiciones de uso de las billeteras digitales, verificar sus medidas de seguridad y mantener activas las alertas de cada transacción para un mejor seguimiento de los movimientos financieros.