El Circo de La Chola Chabuca comenzó su temporada número 26 con una alta respuesta del público en su gran carpa instalada en Plaza Norte. La producción “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca” inició funciones el 16 de julio y, según informó la organización, ha registrado una importante asistencia de familias desde su estreno.

Uno de los momentos destacados ocurrió durante la función del último domingo, cuando la carpa alcanzó un lleno total pese a coincidir con la final del Mundial de Fútbol, de acuerdo con los organizadores del espectáculo.

Un homenaje a la historia de El Principito

La propuesta está inspirada en la obra literaria El Principito y presenta la historia de un pequeño príncipe que emprende un viaje para descubrir el valor de la amistad, el amor y los sueños.

La puesta en escena combina música, humor, escenografía, efectos especiales y números circenses con el objetivo de ofrecer una experiencia dirigida a toda la familia.

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Edgar Vivar interpreta a El Zorro

Uno de los principales atractivos del espectáculo es la participación del actor mexicano Edgar Vivar, recordado por sus personajes en la televisión latinoamericana, quien interpreta a El Zorro, uno de los personajes más representativos del universo de El Principito.

El elenco también está conformado por la primera actriz Haydeé Cáceres, la cantante Amy Gutiérrez, además de Naima Luna, Sebastián Barreto y La Chola Chabuca.

Artistas internacionales y números circenses

La producción reúne artistas provenientes de Ucrania, Japón, Chile, México y otros países.

Entre los actos anunciados destacan:

Family Davidenko, con rutinas de fuerza y destreza.

Duo Vertika, con un número capilar.

Troupe Peruana, especializada en banquina.

Alexis Aquino, con actos aéreos y roller acrobático.

Geray, con presentaciones en monociclo.

El componente humorístico está a cargo de Plumero, Jarrita, Katy Prado y Flautín, quienes participan durante el desarrollo de cada función.

Funciones hasta agosto

La temporada de “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca” permanecerá en cartelera hasta el 24 de agosto en Plaza Norte.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket y en la boletería oficial del circo.