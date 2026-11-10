El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, criticó que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, no asistiera a la reunión convocada ayer por la tarde para analizar el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al periodo 2027-2028.

El pronunciamiento de Torres se produjo después de que Reto cuestionara al Senado por, presuntamente, intentar dirigir la elaboración del proyecto sin asegurar la participación de los integrantes de la Cámara de Diputados.

“Le pido al presidente Reto, a su mesa directiva, que a manera de reflexión nos acompañen, porque lo que se ha presentado es una propuesta. Nadie ha querido imponer nada en lo absoluto; es una propuesta y a partir de esa propuesta se discute. El hecho de no venir y el hecho de no asistir, no dar quórum, a mí en realidad me deja preocupado”, sostuvo Torres.

Por su parte, el presidente del Senado respaldó la propuesta de disminuir los recursos asignados al Poder Legislativo y afirmó que, en lo que va del año, se han ahorrado 300 millones de soles, pese a que el sistema bicameral solo lleva vigente la mitad del periodo.

Además, adelantó que para el próximo año se proyecta un recorte de 450 millones de soles, en atención a las limitaciones económicas del país y a los fondos que se necesitan para afrontar el fenómeno El Niño. Torres sostuvo que esta medida no obedece a una decisión arbitraria, sino a la necesidad de implementar políticas de austeridad.

La sesión para evaluar la propuesta fue trasladada a este martes 10 de noviembre a la 1:00 p.m., dos horas antes del inicio del pleno de la Cámara de Diputados, programado para las 3:00 p.m.