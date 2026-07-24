La senadora electa por Renovación Popular, Milagros Jáuregui, expresó su respaldo a que Fuerza Popular encabece las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados durante el nuevo periodo parlamentario. La legisladora sostuvo que, ante la situación que atraviesa el país, es necesario un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Congreso.

En declaraciones a Canal N, Jáuregui señaló que su bancada mantiene conversaciones con Fuerza Popular y otras agrupaciones para definir la próxima Mesa Directiva del Senado. Además, manifestó su confianza en que Miguel Ángel “Micky” Torres consiga los votos para asumir la conducción de la Cámara Alta.

La parlamentaria indicó que Renovación Popular participará en los acuerdos políticos que permitan conformar la nueva directiva del Congreso. En ese escenario, afirmó que Alejandro Muñante sería la propuesta de su agrupación para integrar la mesa en representación de su bancada.

Al ser consultada sobre la candidatura del senador electo Jaime Quito, de Juntos por el Perú, Jáuregui consideró que no tendría los votos suficientes para alcanzar la presidencia del Senado. Según explicó, las conversaciones entre partidos continúan para asegurar los respaldos necesarios.

“Bueno, nosotros estamos en la mesa con Fuerza Popular. Yo creo firmemente que Fuerza Popular debe de presidir las dos cámaras. ¿Por qué? Porque ella está recibiendo el país en una crisis tal que si no tiene un trabajo en conjunto, no vamos a poder ayudar al Perú. Así que el presidente Quito se podrá preparar o presentar, pero no creo que él pueda tener los votos necesarios”, indicó.

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Milagros Jaúregui, senadora electa: Fuerza Popular debe presidir las dos cámaras en el Congreso, porque recibe el país en una crisis



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Negociaciones entre bancadas

La parlamentaria afirmó que el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, viene dialogando con diferentes bancadas para sumar apoyos a la propuesta de la agrupación. La senadora electa señaló que, según sus cálculos, contarían con los votos requeridos para que Torres presida el Senado.

Además mencionó que varios congresistas podrían priorizar acuerdos políticos antes que diferencias ideológicas al momento de definir la nueva Mesa Directiva. En esa línea, sostuvo que ya estarían cerca de alcanzar el respaldo final necesario.

“Rafael ha estado hablando con diferentes tipos de bancadas. Así que yo creo que tendríamos los votos suficientes para que Micky Torres sea el presidente y representando a Renovación Popular en la mesa esté nuestro candidato que es Alejandro Muñante”, precisó.

La elección de la Mesa Directiva del Senado será uno de los primeros acuerdos del nuevo Congreso bicameral. Las bancadas continúan con las conversaciones para definir la conformación de la conducción parlamentaria para el periodo 2026-2031.