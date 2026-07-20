El Ministerio del Interior (Mininter) adjudicó la compra de 31 045 pistolas calibre 9x19 milímetros para la Policía Nacional del Perú (PNP) por un monto de 29 469 705 dólares durante la etapa final del gobierno de José María Balcázar. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, la contratación se realizó mediante la modalidad por encargo a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), contemplando el desembolso del total del presupuesto antes de la entrega del armamento.

Esta operación quedó bajo cuestionamiento debido a las condiciones pactadas en el contrato y al desarrollo del proceso de selección. Además, la compra se concretó después de que una licitación internacional fuera anulada y reemplazada por un nuevo mecanismo de contratación.

Contrato contempló el pago total por adelantado

El contrato N.° 01-2026 fue suscrito el 11 de junio de 2026 por el director de Administración del Mininter, Ítalo Gerardini Panez, y el coronel Antonio Zapata Vargas, representante de FAME. El documento establece que el Estado debía efectuar el pago del 100 % del monto acordado antes de recibir las armas.

Especialistas en contrataciones públicas cuestionaron esta condición al considerar que no se ajustaría a los límites previstos en la normativa vigente para los adelantos en contratos estatales. El experto Marco Montoya sostuvo que este mecanismo podría constituir un indicio del presunto delito de colusión.

Fuente: Cuarto Poder.

Entrega del armamento tomará hasta 14 meses

El proveedor seleccionado fue la empresa israelí IWI, encargada de fabricar las pistolas destinadas a la PNP. De acuerdo con el cronograma establecido, el primer lote de 2 000 armas modelo Jericho será entregado aproximadamente dos meses y medio después de la firma del contrato.

La entrega del resto del armamento se completará en un plazo de 14 meses. Esto significa que el Estado desembolsó la totalidad del presupuesto antes de recibir la totalidad de los bienes adquiridos.

El proceso de adquisición se inició en junio de 2024 mediante una licitación internacional en la que participaron empresas como Beretta, Tanfoglio y Sig Sauer. Las propuestas económicas presentadas fluctuaban entre los 17 y 24 millones de dólares, con plazos de entrega de hasta 120 días.

Sin embargo, el procedimiento registró ocho postergaciones y el cambio de cinco directores generales de Administración del Mininter. Finalmente, en diciembre de 2025 la convocatoria fue declarada nula debido a observaciones relacionadas con las especificaciones técnicas y la libre concurrencia de postores.

Cambio de modalidad y presunto sobrecosto

El 2 de marzo de 2026 el Ministerio del Interior canceló definitivamente la licitación internacional. Un día después, la entidad reactivó el requerimiento mediante FAME y el 2 de julio otorgó la buena pro a la empresa IWI.

Según la investigación, la propuesta presentada por la compañía israelí era la de mayor valor entre las ofertas evaluadas en el concurso anterior. El reportaje estima que la diferencia frente a las propuestas de menor costo asciende a aproximadamente 13 millones de dólares.

Fuente: Cuarto Poder.

Fuente: Cuarto Poder.

Luego de conocerse la información, el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante, evitó brindar declaraciones sobre la contratación. Por su parte, el presidente José María Balcázar expresó reparos respecto al mecanismo utilizado para efectuar el desembolso.

El mandatario se refirió específicamente al pago anticipado contemplado en el contrato. En ese contexto, calificó como “sospechoso” que el monto total de la compra hubiera sido desembolsado antes de que el armamento fuera entregado.