En el marco del VI Foro de Universidades del Perú, el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció una propuesta para diversificar las modalidades de titulación universitaria, con el fin de facilitar el acceso al título profesional a miles de egresados que enfrentan barreras normativas.

“En el Perú, más de 1.6 millones de jóvenes estudian en universidades, pero una gran parte no puede titularse por las limitadas vías que contempla la ley actual. No se trata de falta de mérito, sino de un sistema que no reconoce todas las trayectorias posibles. Esa realidad debe cambiar”, sostuvo Quero.

El Ministerio de Educación (Minedu) elabora un preproyecto normativo en coordinación con las universidades, como parte de una reforma pedagógica que busca mantener la calidad educativa, pero incorporando mayor equidad.

“Titularse no puede ser un privilegio, tiene que ser una posibilidad real para todos los que se han esforzado por culminar una carrera”, enfatizó el ministro.

La propuesta se enmarca en el Pacto Social por la Educación, un espacio de diálogo impulsado por el Minedu para consensuar políticas públicas en el sector.

Inversión récord en universidades públicas

Paralelamente, el Gobierno asignó un presupuesto histórico de 6955 millones de soles a las 54 universidades públicas, un 23 % más que en 2024.

Estos recursos buscan mejorar la infraestructura, la calidad académica y la investigación. Además, se destinaron 34 millones de soles para el nombramiento de 1622 docentes en 27 universidades estatales.

Actualmente, el Perú cuenta con 97 universidades licenciadas (49 públicas), donde estudian más de 365 000 alumnos y enseñan 68 000 docentes. Asimismo, más de 2200 investigadores trabajan en estos centros de estudios.

Por otro lado, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) apoya a 58 000 jóvenes, incluidos más de 27 000 en universidades públicas. Esta cifra aumentará con 10 000 nuevas becas en la segunda etapa del concurso Beca 18-2025.

“Estamos abriendo puertas, no solo con más inversión, sino con reformas que rompen barreras. La universidad peruana debe ser un motor de justicia social y desarrollo nacional”, concluyó Quero.