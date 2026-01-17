El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, desmintió categóricamente los rumores sobre la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, tras el escándalo de la reunión secreta del presidente José Jerí con un empresario chino.

El titular del Minem salió al frente para rechazar las versiones que circularon tras el reportaje de Punto Final, el cual mostró a Jerí llegando encapuchado con morral oscuro a un edificio en la avenida San Luis para cenar con el empresario chino Zhihua Yang. Fuentes extraoficiales sugerían que este encuentro no registrado habría motivado la salida del premier Álvarez.

Bravo destacó que el viernes se realizó una sesión presencial del Consejo de Ministros con la presencia del presidente Jerí y todo el gabinete ministerial.

“Debo desmentir categóricamente esos rumores. Son totalmente infundados. Tal es así que ayer tuvimos Consejo de Ministros presencial, discutiendo decretos legislativos prontos a publicarse”, afirmó en una entrevista de RPP.

El ministro detalló que tras la reunión de trabajo, todo el gabinete acompañó a Jerí a la ceremonia municipal en Lima.

“Hemos caminado todos juntos como siempre, es un gabinete sólido acompañando a nuestro presidente”, enfatizó Bravo.

Presidencia descarta crisis dentro del Gabinete

En esa línea, la cuenta oficial de X de la Presidencia del Perú publicó el viernes fotografías del presidente Jerí junto al gabinete completo con el mensaje “¡Unidos más firmes que nunca!”. Este pronunciamiento visual contradice directamente las especulaciones sobre crisis interna tras el polémico encuentro nocturno del mandatario.

El ministro Bravo subrayó la normalidad operativa del gobierno, rechazando cualquier indicio de debilitamiento institucional pese a la controversia generada por la reunión privada no incluida en la agenda oficial del jefe de Estado.