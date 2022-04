La gravedad de los conflictos sociales y el consiguiente deterioro de la confianza de los inversores sigue causando estragos a la industria minera en el Perú.

Ante esta situación, la compañía Southern Perú anunció ayer la decisión de postergar el proyecto de ampliación de la mina Cuajone debido al bloqueo que se prolonga desde el pasado 28 de febrero.

Esto implica que la firma dejará de invertir alrededor US$ 850 millones en el país, situación que pudo evitarse con una intervención efectiva del Estado ante la medida de fuerza de los comuneros, indicó la empresa.

La firma es objeto de la demanda de un grupo de comuneros de Moquegua del pago de 5 mil millones de dólares por uso de tierras, y el desembolso permanente del 5% de sus utilidades netas.

Otra importante firma, Minera Las Bambas S.A., anunció ayer en un comunicado que a partir de hoy, 20 de abril, detendrá temporalmente su producción de concentrado de cobre

Cabe recordar que las instalaciones de la mina fueron blanco de una invasión el último 14 de abril por comuneros de Fuerabamba (región Apurímac) .

Otra comunidad campesina hizo lo propio contra la propiedad minera en la zona de Chalcobamba, informó la firma.

“La detención de nuestras operaciones se mantendrá hasta que se puede concretar un acuerdo viable”, señale el comunicado que añade haber dado cuenta a la Bolsa de Valores de Hong Kong.

Pérdida de atractivo

Perú ha perdido posiciones en el ranking mundial de atractivo minero al verificarse una caída drástica en la última medición, precisó para Correo el economista Diego Macera, experto del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Por tercer año consecutivo, y en particular en los últimos meses de 2021, Perú bajó varios escalones como plaza atractiva para las inversiones mineras, en tanto que países vecinos como Ecuador, ganaron atractivo ante los inversores.

No tardaría el Perú en igualar a Bolivia, que figura en los últimos lugares, si el actual tratamiento a la inversión minera sigue tal cual.

Menos estable

“Queda claro que el Perú de hoy es menos estable y menos atractivo para la inversión minera mundial que antes”, remarcó Macera.

“En el corto plazo lo que se siente todavía es un país sumamente convulso, con paralizaciones como las que tuvieron lugar en Cusco y Huancayo. Todo esto abona en un clima de incertidumbre que lo que hace es reducir el atractivo del país como destino de inversión”, comentó.

A su juicio, si no tenemos un poco más de estabilidad no llegan los capitales; y si no llegan los capitales, no tenemos cómo generar empleo de calidad”, asevera.

Señala que la situación actual de la inversión minera en el Perú le parece “preocupante y triste a la vez” en el contexto de un ciclo muy favorable para el Perú en el mundo.

“Nosotros deberíamos tener un adecuado contexto de precios, una inversión minera en este momento a toda marcha”, lamenta.

El experto cree que este contexto de precios en el mundo “era la oportunidad para volver a lanzar grandes proyectos como los que tuvimos en el súper ciclo anterior (década pasada)”.

“Lamentablemente, lo único grande que tenemos en ejecución es Quellaveco, que ya acaba su construcción este año y debería empezar a operar a finales de este año”.

“Para el próximo año -2021 - esperamos una caída de aproximadamente del 15% en la inversión minera. En buena cuenta porque ya no hay proyectos que llenen el espacio de Quellaveco”.

Lectura

L Para Daniel Palomino, socio del área de Energía y Minas del Estudio Muñiz, “es una tragedia” que el Perú, siendo un país rico en recursos naturales, no cuente con una política minera o, peor aún, “la que aparentemente tenemos sea tan autodestructiva”.

Lo ocurre hoy, con las mineras Cuajone y Las Bambas -sostiene- no solo “impactará negativamente en la recaudación a corto plazo” sino que, además, envía “un mensaje nefasto para los inversionistas del mundo, quienes apuestan por plazas mineras en donde se respeta el Estado de Derecho”.

“Aquí parece ser que el Estado de Derecho culmina cuando se toma una vía nacional o se invade y destruye un campamento minero”, señaló a Correo.

Competitividad

A este contexto se suma que el Perú está en caída libre en competitividad minera, según el último reporte del Fraser Institute de Canadá debido a los erráticos mensajes de la actual administración y el temor a que desaparezca la seguridad jurídica bajo el vehículo de la “Asamblea Constituyente”, agregó.

Palomino también indicó que, si bien no se ha estimado en términos económicos exactos cuánto se estaría perdiendo en divisas con la situación en el sector minero, “solo en Cuajone, se ha informado que, hasta hace 5 días, se abrían dejado de producir 7000 toneladas de cobre”.

Es preciso señalar que, según el índice de atracción de inversiones de la Encuesta Anual 2021 de Empresas Mineras del Instituto Fraser, publicada el último 12 de abril, el Perú se ubica en el puesto 42 de 84 jurisdicciones mineras.

Lo reportado muestra una caída de 8 puntos en la escala que nuestro país registró en el 2020, cuando se ubicó en el puesto número 34.

De acuerdo al informe, existen dos aspectos importantes para el análisis de la escala: percepción de mineras y política.

El descenso registrado en nuestro país estaría relacionado con el hecho de que Perú experimentó una disminución en su puntaje de Índice de percepción de políticas (PPI) de casi 29 puntos, la disminución individual más grande en dicho puntaje en América Latina y la Cuenca del Caribe.

Frenazo

La frecuencia y gravedad de los disturbios sociales ha aumentado en Perú, incluidos los bloqueos de las operaciones mineras, señaló recientemente un informe de la agencia crediticia Fitch Ratings.

La agencia enfatiza que el sector minero peruano “es clave para las exportaciones del país al representar el 18% del PBI en el 2021″ y porque “explica más del 50% del ingreso de divisas”.

Consigna que los bloqueos se han extendido a las minas en producción “mientras que antes se concentraban principalmente en los proyectos nuevos”. Como resultado - asegura la firma -la producción de cobre en Perú cayó en febrero respecto de diciembre de 2021.