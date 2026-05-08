El Ministerio del Interior del Perú respondió a los cuestionamientos surgidos por la adquisición de más de 3 mil chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional del Perú y aseguró que estos cumplen con las condiciones necesarias para resguardar a los agentes. La controversia surgió luego de denuncias periodísticas que advertían presuntas irregularidades en la compra valorizada en más de S/7 millones.

Según los reportes difundidos, los implementos fueron adquiridos durante la gestión del exministro Juan José Santiváñez bajo el gobierno de Dina Boluarte. Las observaciones señalaban que los productos habrían sido rechazados inicialmente por el Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima por no cumplir con algunos requisitos técnicos.

"No se trata solo de equipamiento, sino de proteger la vida de quienes salen diariamente a las calles para combatir la delincuencia y el crimen. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y nos exige actuar con firmeza y resultados concretos", agregó el ministro Zapata. pic.twitter.com/n4CDJeJ1op — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 8, 2026

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De acuerdo con las denuncias, los chalecos permanecieron almacenados debido a observaciones relacionadas con certificaciones del componente textil. También se advirtió que no contaban inicialmente con toda la documentación requerida para su distribución.

Frente a estas versiones, el Ministerio del Interior difundió un comunicado para rechazar las acusaciones. La entidad afirmó que el Servicio de Armamento y Munición de la Región Policial Lima sí otorgó conformidad a los bienes adquiridos.

El sector explicó que esta validación se produjo luego de una revisión técnica y física de los productos. Según indicó, se confirmó que los implementos cumplían con las especificaciones exigidas y con los niveles de protección requeridos.

“Respecto a las observaciones formuladas sobre el componente textil, el contratista subsanó los requerimientos de trazabilidad y documentación técnica, acreditándose además la correspondencia entre las muestras evaluadas y los informes de ensayo cuya autenticidad fue verificada el 20 de abril del 2026”, señaló la cartera.

En medio de la polémica, la Policía Nacional del Perú realizó la entrega oficial de los chalecos. La ceremonia fue encabezada por el ministro del Interior, José Zapata, junto al comandante general de la institución, Óscar Arriola.

Durante la actividad, el titular del sector defendió la importancia del equipamiento entregado a los agentes. Según indicó, la finalidad de esta adquisición está vinculada a la seguridad del personal policial.

“No se trata solo de equipamiento, sino de proteger la vida de quienes salen diariamente a las calles para combatir la delincuencia y el crimen. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y nos exige actuar con firmeza y resultados concretos”, expresó.

Pese al pronunciamiento oficial, la adquisición continúa generando debate por el proceso seguido durante la compra. Mientras tanto, el Ministerio sostiene que los productos entregados cumplen con los estándares requeridos para el trabajo policial.