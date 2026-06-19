El Ministerio del Interior decidió no aprobar la solicitud de garantías de orden público presentada por el partido Juntos por el Perú para la movilización programada este viernes en el Centro de Lima. La evaluación del caso fue realizada por la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías del sector Interior. El análisis determinó que el pedido no cumplía con los plazos establecidos en la normativa vigente para este tipo de autorizaciones.

El documento oficial señala que la organización política presentó la solicitud el mismo día del evento programado. Sin embargo, la normativa exige que este tipo de requerimientos sea ingresado con al menos tres días hábiles de anticipación.

La resolución establece que el incumplimiento de este requisito impide la aprobación del pedido. En ese sentido, se concluye la improcedencia de la autorización solicitada para la movilización.

Ministerio del Interior rechazó solicitud de garantías presentado por Juntos por el Perú para realizar una marcha



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Advertencias en la resolución

El pronunciamiento del sector Interior incluye disposiciones relacionadas con el respeto a lo establecido en la decisión administrativa. En caso de incumplimiento, se prevén acciones dentro del marco sancionador correspondiente.

El texto también deja constancia de que la organización política puede presentar recursos administrativos conforme a los mecanismos legales disponibles. Estas vías forman parte del procedimiento regular ante decisiones de la autoridad competente.

La actividad anunciada contemplaba una concentración de aproximadamente cinco mil personas. El inicio estaba previsto en horas de la tarde con un recorrido por diversas vías del Centro de Lima.

El trayecto incluía avenidas y plazas del Cercado de Lima hasta llegar a las inmediaciones de una sede del sistema electoral. El punto final de la movilización era el Jurado Nacional de Elecciones.

Condiciones del Centro Histórico de Lima

El pronunciamiento recuerda que el Centro Histórico cuenta con restricciones para la realización de concentraciones públicas. Esta condición se sustenta en su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La normativa local establece limitaciones específicas para actividades de carácter político o social en esta zona. Estas disposiciones forman parte del marco de protección del área urbana central de la capital.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso restricciones de tránsito en el Centro Histórico durante los días previos y posteriores al evento. La medida abarca un perímetro definido por varias avenidas principales del Cercado de Lima.

La disposición busca ordenar el flujo vehicular ante la posibilidad de concentraciones en la zona. El periodo de restricción se extiende desde la medianoche del viernes 19 hasta el lunes 22 de junio.