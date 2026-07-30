El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) designó a Luis Alfonso Zuazo Mantilla como nuevo secretario general de la institución, según lo establece la Resolución Ministerial D000256-2026-Midagri-D, publicada este martes.

La norma precisa que la designación responde a la necesidad de cubrir la vacante existente en ese cargo, de conformidad con el marco normativo vigente.

Con ello, Zuazo Mantilla asumirá la Secretaría General del ministerio, una de las principales instancias administrativas del sector.

La resolución lleva la firma del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, y oficializa el nombramiento del nuevo funcionario, quien estará a cargo de coordinar la gestión administrativa e institucional del portafolio.