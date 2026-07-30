Un sismo de magnitud 3.7 se registró este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 22:44 horas.
El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.
El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.