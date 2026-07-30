Un sismo de magnitud 3.7 se registró este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 22:44 horas.

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 17 kilómetros al sur de Chupaca , en la provincia de Chupaca, región Junín.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0509

Fecha y Hora Local: 29/07/2026,22:44:27

Magnitud: 3.7

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.33

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/S6CwRhCeO7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 30, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.