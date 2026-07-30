La noche del último miércoles, el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco fue escenario de un espectáculo futbolístico memorable. Cienciano de Cusco, con una actuación brillante, venció por 4-0 al Club Atlético Lanús de Argentina , asegurando su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo cusqueño no dejó espacio para la duda desde el inicio del partido. El primer gol llegó tempranamente en el minuto 12, gracias a un tiro libre ejecutado por su capitán, quien demostró su maestría y precisión. El estadio estalló en júbilo, y los hinchas, vestidos de rojo, no dejaron de alentar a su equipo.

Club Cienciano

Cienciano, conocido por su espíritu combativo, no bajó el ritmo. Dos goles más llegaron antes del descanso, dejando a Lanús atónito y sin capacidad de respuesta. En el segundo tiempo, el equipo local selló su victoria con un cuarto gol, que desató una ola de celebración entre los aficionados.

LA LOCURA EN CUSCO

Tras el pitido final, Cusco se convirtió en una fiesta. Las calles se llenaron de seguidores ondeando banderas y cantando en honor a su equipo. La ciudad, famosa por su historia y cultura, vibró con la pasión del fútbol, uniendo a personas de todas las edades en una celebración inolvidable.

El entrenador de Cienciano destacó el esfuerzo y la dedicación de sus jugadores, quienes siguieron al pie de la letra la estrategia planteada. Además, agradeció a la hinchada por su apoyo incondicional, que fue crucial para motivar al equipo durante los momentos más intensos del partido.

Club Cienciano

Con esta victoria, Cienciano no solo avanza a los octavos de final, sino que también se posiciona como un serio contendiente en el torneo. La próxima fase promete ser desafiante, pero el equipo cusqueño está decidido a seguir haciendo historia y dejar su huella en el fútbol sudamericano.

Los aficionados están ansiosos por el siguiente partido del ‘Papá’, que se jugará en casa frente al Botafogo de Brasil a mediados de agosto.