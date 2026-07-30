La diputada por Tacna Svieta Fernández Gonzalez cuestionó que la presidenta de la república Keiko Fujimori Higuchi en su mensaje a la nación no mencionara nada respecto a las víctimas de la represión policial en Puno en el 2022 y 2023.

A través de sus redes sociales sostuvo que no hubo ninguna mención para desmontar las leyes pro crimen y pro impunidad y que sobre la inseguridad solo planteó más estados de emergencia y militares en las calles, es decir más de lo mismo, acciones que no resuelven nada.

“Ya se ha hecho antes”

“No ha habido ninguna mención acerca de las leyes pro crimen que es una exigencia por parte del pueblo peruano y lo que se está diciendo es que se van a dar estados de emergencia, que se va a sacar a los militares a las calles, eso yase ha hecho antes, ¿qué novedad nos está trayendo para solucionar el problema de la inseguridad que aqueja al más del 40% de peruanos?”, se preguntó la parlamentaria.

Entonces, dijo, no se esta viendo ningún tipo de gestos ni acciones para establecer un puente hacia la reconciliación.

Retiro de parlamentarios

Asimismo respecto a su retiro junto a los demás parlamentarios de Juntos por el Perú durante el mensaje a la nación de Keiko Fujimori, indicó que dicha decisión fue porque ellos no iban a expectar un mensaje de una presidenta cuya bancada durante muchos años ha legitimado, ha blindado, el asesinato y la muerte de muchos hermanos del sur.

“Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo y ese pueblo hoy día (28 de julio) se autoconvocó para salir a exigir justicia para todas las víctimas, los mártires del sur del 2022 y 2023, y nosotros hemos salido a acompañarlos”, apuntó la parlamentaria.