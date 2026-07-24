La ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer, informó que su sector brindará atención psicológica a los familiares de las 10 personas que fallecieron durante el incendio registrado en una vivienda de La Victoria. La funcionaria señaló que se coordinarán acciones con distintas entidades del Estado para acompañar a los deudos tras la emergencia.

Pariona acudió a una fábrica de cosméticos ubicada en Los Olivos, donde se registró otro incendio durante la madrugada, y se pronunció sobre las medidas que se vienen tomando frente al caso ocurrido en La Victoria. La titular del sector explicó que se conformó un equipo multidisciplinario para atender las necesidades emocionales de la familia afectada.

La ministra indicó que el Gobierno viene articulando esfuerzos con la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para brindar asistencia a los deudos. Además, mencionó que se trabaja junto al Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) para identificar si existen casos de orfandad que requieran intervención.

“Lamantamos estos hechos también, como lo hemos venido mencionando condolencias para toda la familia. Es una familia de 17 integrantes lamentablemente 10 han perdido la vida. Nosotros hemos articulado con diferentes sectores, la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y nosotros mismos desde el sector para brindarles el apoyo con un equipo multidisciplinario de psicólogos”, indicó.

La titular del Ministerio de la Mujer agregó que, además del acompañamiento psicológico, se revisará si los familiares requieren otro tipo de ayuda por la pérdida de sus integrantes. Esta evaluación permitirá determinar si corresponde el acceso a programas destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

El caso continúa siendo atendido por las autoridades mientras se coordinan medidas de apoyo para los afectados. El Ejecutivo mantiene la articulación con diferentes instituciones para atender las consecuencias generadas por el incendio.