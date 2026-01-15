La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú convocó a una huelga nacional de 72 horas que iniciará a las 00:00 horas del 19 de enero, pero esta ha sido declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo.

El secretario general de la federación, Rafael Noblecilla, indicó en RPP que el principal objetivo de la manifestación es exigir la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Para el gremio, la titular de Economía es la principal responsable de la crisis interna de Petroperú.

En diálogo con RPP, el dirigente indicó que Rita Lorena López Saavedra, gerente general de Petroperú, renunció de manera irrevocable presuntamente por el “comportamiento inadecuado” del asesor Mario López Tejerina, representante del Ministerio de Energía y Minas y considerado un operador que estaría vinculado al congresista Ilich López.

Uno de los temores del gremio es la implementación de lo que denominan una “privatización encubierta”.

Si bien el Ministerio de Trabajo declaró la huelga improcedente, Noblecilla aseguró que el sindicato todavía tiene un plazo legal para subsanar las observaciones.