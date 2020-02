Luis Castañeda Lossio afronta su hora más crítica tras el pedido de Milagros Salazar, fiscal del Equipo Especial, de 36 meses de prisión preventiva en contra del exalcalde de Lima.

De acuerdo a la prognósis de pena realizada por la Fiscalía, la sanción sobrepasaría todas las expectativas debido a que Castañeda es acusado de tres delitos: Colusión (12 años), lavado de activos (16 años y 8 meses) y asociación ilícita para delinquir (12 años y 8 meses).

Aunque ahora las penas se suman, el caso de Castañeda se constituiría en un récord en el caso Lava Jato, pues el total de la pena probable sería de 41 años y 4 meses. No obstante, esta sumatoria quedaría reducida a 35 años, que es el máximo posible establecido por nuestro ordenamiento legal.

Los coimputados de Castañeda, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra tampoco se salvaron y tienen una alta prognósis de pena por diversos delitos. La fiscal Salazar argumenta en su resolución que Castañeda es el jefe máximo de la organización criminal, el promotor de los fines ilícitos y directo coordinador con los representantes de las empresas Odebrecht y OAS.

Castañeda (Imagen: Correo)

Otros casos

Hasta ahora, Castañeda supera a la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia para quienes el fiscal Germán Juárez solicitó 20 y 26 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

Para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha estimado una pena de 24 años por los delitos de lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y asociación ilícita.

En el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, la Fiscalía presentó su requerimiento de prisión preventiva con un cálculo de 30 años de cárcel si se le haya culpable de los delitos de cohecho y lavado de activos.

Acusación

De otro lado, el requerimiento de prisión preventiva contra Castañeda y otros sustentado por la Fiscalía detalla que el aspirante a colaborador eficaz Martín Bustamante ha acusado al exalcalde de buscar reunirse en varias ocasiones con él con la finalidad de “coordinar” la versión que brindaría ante la Fiscalía.

“¿Además de ello, Castañeda le ha hecho alguna indicación sobre este proceso?, preguntó la Fiscalía a Bustamante. “Él me dijo que no debía echar ni a José Luna ni a Giselle Zegarra, ante lo cual le respondí que tenía que decir la verdad (…) Incluso recuerdo que el señor Castañeda me recomendó al abogado Mateo Castañeda, a quien visité, pero no decidí tomar su defensa”, respondió el aspirante a colaborador.

Sobre este punto, la fiscal Salazar refiere que si bien Bustamante no contrató los servicios de Mateo Castañeda, el empresario e investigado José Luna sí lo hizo.