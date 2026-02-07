El Ministerio Público informó que avanza en la elaboración del proyecto de su nueva Ley Orgánica, tras la realización de la octava sesión de la comisión encargada de esta reforma institucional. La sesión fue presidida por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, y permitió analizar las funciones de las fiscalías supremas especializadas.

Durante el encuentro se evaluó el rol y las competencias de las fiscalías supremas en derechos humanos y trata de personas, materia ambiental, así como aquellas dedicadas a la investigación y procesamiento de altos funcionarios del Estado y otras autoridades.

Los integrantes de la comisión revisaron la necesidad de actualizar las competencias de estas fiscalías especializadas, con el objetivo de adecuarlas a las actuales demandas del sistema de justicia. Este análisis forma parte del proceso técnico orientado a la formulación de un nuevo marco normativo que regule la organización y funcionamiento del Ministerio Público.

🚨 Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, presidió la octava sesión de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. En dicha sesión, los miembros de la Comisión analizaron el rol de las fiscalías supremas especializadas… pic.twitter.com/LL84Ke717l — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 7, 2026

Normativa con más de 40 años

La comisión fue conformada mediante la Resolución Nº 3578-2025-MP-FN, publicada el 23 de noviembre de 2025, que oficializa el inicio del proceso de elaboración de una nueva Ley Orgánica.

10 primeros miembros designados para conformar la comisión encargada de la elaboración del proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La reforma responde a la vigencia de una normativa con más de 40 años de antigüedad, elaborada bajo marcos constitucionales y penales ya superados. Esto ha generado la necesidad de adecuar la institución a la Constitución de 1993 y al Código Procesal Penal de 2004.