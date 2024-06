La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, justificó la inasistencia sus pares de Educación y la Mujer, al Congreso, a donde habían sido citados para que respondan respecto a los casos de abuso sexual contra niñas de la Comunidad Awajún, debido a que se encontraban de viaje.

Las declaraciones de la titular de Cultura vienen generando controversia, pues trató excusar la ausencia de los ministros de Estado, Morgan Quero y Ángela Hernández, a la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento.

Leslie Urteaga refirió si bien no asistieron los ministros se encuentran pendientes del tema. ”El hecho que no hayamos asistido no significa que estemos paralizados. Los equipos técnicos y operativos están en el lugar. En el caso de varios ministros, estábamos de viaje, pues teníamos actividades ya comprometidas en regiones”, señaló.

Informó a la prensa que los ministros fueron informados que algunas lideresas Awajún han sido amenazadas y agredidas tras denunciar los abusos, por lo que las investigaciones se vienen profundizando junto a la Policía Nacional del Perú.

Ministro de Educación y de la Mujer

Cabe precisar que los ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández, fueron citados para el último martes 25 de junio por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso con el objetivo de abordar las denuncias de violencia sexual contra menores de la Comunidad Awajún, de la región Amazonas.

En la sesión debían abordar las medidas adoptadas por sus sectores para erradicar con esta problemática. Sin embargo, los funcionarios anunciaron que no podían acudir a la citación.

La participación de los ministros iba a formar parte de la octava sesión extraordinaria de la citada comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que se realizaría en una sesión conjunta con la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.

