La ministra de Educación, Magnet Márquez, señaló desconocer las denuncias que existen en contra del nuevo titular del Minsa, César Vásquez, así como el caso donde implican al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en el pago irregular de 41 millones de soles de parte de EsSalud a una empresa.

“En general, todos los que hacemos función pública solemos ser denunciados. En verdad eso no podemos evitarlo, lo que tenemos que cuidar es que no vayamos a tener algún problema judicial mayor, porque las denuncias siempre nos caen. Los que hacemos función pública siempre tenemos denuncias y si hemos actuado de acuerdo a ley no va a trascender”, señaló la titular del Minedu.

Márquez no quiso indicar más sobre el caso de Vásquez y dijo que no conoce las denuncias en su contra y que el encargo de cada ministro es sacar adelante al país desde su sector. “Lo que me preocupa es seguir trabajando en la tarea que se me ha encomendado hasta el último día que esté en el Gabinete”, acotó.

En otro momento, la ministra de Educación resaltó que el gobierno de Dina Boluarte tiene una apertura democrática y que continuarán trabajando con el nuevo cambio en el Consejo de Ministros.

“Tenemos que seguir trabajando en conjunto, tal como lo hemos venido haciendo con el Gabinete. Cada sector es un mundo de problemas y en Educación estamos enfocados en ello”, acotó.

