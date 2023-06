Cuarto Poder reveló que el empresario Edwin Pinedo Mezarina, dueño de una cadena de grifos, abasteció de combustible gratis a 12 vehículos utilizados por la mandataria Dina Boluarte. Esto durante un mes y medio, en la campaña por la segunda vuelta presidencial del 2021.

Sin embargo, ese aporte de campaña, que estaría valorizado en S/60 mil, no fue reportado ante la ONPE. El dominical precisó que todos los choferes del equipo de campaña de Boluarte recibieron la orden de abastecerse de combustible en cualquiera de los grifos de la empresa de Pinedo, Grupo Picorp.

El detalle era que no debían realizar ningún pago. Cabe precisar que esta orden, de acuerdo al programa periodístico, se dio luego que Boluarte y Pinedo se reunieran en un restaurante en Surco el 16 de abril del 2021.

El conductor Benigno Paredes confirmó que acudía a los grifos de Picorp y solo mostraba su DNI y la placa del vehículo. La orden habría sido realizada por Marcela Saldarriaga, quien fue cercana a Boluarte durante las elecciones generales pasadas.

El empresario Edwin Pinedo negó varias veces a Cuarto poder haberse reunido con Boluarte durante la campaña. También negó contribuciones a favor de la ahora presidenta.

No obstante, cambió de versión cuando se le mostró una foto donde aparece junto a Boluarte, y dijo: “Solo he tenido oportunidad de ver personalmente a la señora Dina Boluarte dos veces en mi vida. La primera fue un encuentro casual en el restaurante La Bodega de la Trattoria, [...] El encuentro fue tan casual e informal que efectivamente nos tomaron una foto, porque no había nada que ocultar. Además, que yo sepa, almorzar en un lugar público no es un delito”.

También se reveló que ambos se reunieron en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando la mandataria ejercía como ministra de Estado y el empresario como presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú.