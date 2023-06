A través de una extensa entrevista, Keiko Fujimori no descartó la posibilidad de postular por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones generales que se llevarían a cabo en 2026.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, expresó Keiko Fujimori para Trome.

Keiko Fujimori dejó en claro que ella no postularía en un adelanto de elecciones, pero que tal vez sí lo haga en un proceso regular.

“He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión”, afirmó.