Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, consideró que si su bancada presenta un pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte este “se tendría que evaluar”. De lado, reiteró que no descarta una posible candidatura presidencial para los comicios del 2026.

En una entrevista para Panorama, Fujimori fue consultada sobre si Fuerza Popular presentaría una moción de vacancia en caso estalle un escándalo de corrupción en el Ejecutivo.

“Se tendría que evaluar, yo no me atrevería a hacer un anuncio de esa naturaleza pero es un mecanismo constitucional sin duda (...) Todavía hay personas dentro del Estado que tienen serios cuestionamiento, aquí va una de mis críticas a la presidenta, todavía no se han logrado los resultados. El Perú no es Suiza”, declaró.

“(Sobre un escenario que podría desencadenar en una crisis política) Yo creo que el Fenómeno del Niño que está por llegar va a generar desastre naturales (...) el rechazo de la población podría ser un activador de una crisis como ocurrió meses atrás”, puntualizó.

Sobre su candidatura

“A mi lo que me llama la atención y me parece inaceptable, es la imposibilidad que muchos señalan y dicen que Keiko no debería ser candidata presidencial. Todo ciudadano tiene derecho a postular”, señaló Fujimori.

También consideró que existe machismo en los comentarios que descartan su candidatura. “Muchos de los críticos son candidatos que en las últimas tres elecciones no pudieron llegar a una segunda vuelta”, precisó.

Fujimori comentó que las crisis políticas en el Perú vienen “en el momento que uno menos se las espera”. “Me parece soberbio pensar que no habrá un adelanto de elecciones o una crisis política, a veces vienen y vienen de la manera que uno menos se lo espera”, dijo.

