Keiko Fujimori adelantó que aún no toma la decisión de ser candidata para las próximas elecciones presidenciales en el 2026. Sin embargo, señaló que como “cualquier ciudadana tiene derecho a participar” en los futuros comicios generales.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, precisó en entrevista para Trome.

“Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le ganan ni al panetón. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más me critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones. Como cualquier ciudadana tengo derecho a participar y esta decisión se tomará con el partido”, manifestó.

Fujimori agregó tener la “conciencia tranquila”, pues destacó que hizo todo lo posible para anteponerse en las últimas votaciones contra Pedro Castillo, en las elecciones presidenciales de 2021.

Aseguró que el exmandatario se encuentra merecidamente en prisión por haber hecho un golpe de Estado. “Hay muchísimas denuncias que él tendrá que responder”, acotó.