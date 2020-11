La nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, dijo que la manifestación que ocurre en este momento en diferentes puntos de Lima contra el gobierno de Manuel Merino no es una protesta espontánea, sino es incentivada.

“ No es una protesta espontánea, lo que he visto es que hay una incentivación , hay carteles, hay llamados. A parte de ser experta en derecho internacional, manejo conflictos. Por ejemplo, una protesta espontánea fue la que ocurrió en Ucrania, en los reclamos de las Naranjas, donde la población, sin que nadie la llame salió pacíficamente y permanecieron durante días”, expresó en RPP.

Según la titular del Ministerio de Justicia, tiene información simple que no merece profundizar sobre las manifestaciones e invocó a la ciudadanía a que ejerza su derecho sin provocar disturbios.

"Prefiero invocar a la ciudadanía a que ejerza su derecho a la protesta de una manera apropiada que no incurran en vandalismos, en actos de mayor contagio, que no generen mayores problemas en sus hogares y que den a conocer su posición de una manera que no cause afectación a nadie”, sostuvo.

“Lo que he apreciado es que hay propagandas abundante en las redes sociales, en las plataformas, diciendo que vamos a reunirnos, protestar y las personas voluntariamente se unen a ese reclamo . Por eso, para canalizarlo es que con la defensa pública estamos garantizando ambos derechos, de protesta y de acceso a la justicia”, añadió.

