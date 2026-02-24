Lesly Nadir Shica Seguil, hasta hace poco responsable del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, decidió apartarse del cargo ministerial en el marco del reordenamiento ejecutivo. La renuncia se formalizó mediante una carta dirigida al premier saliente Ernesto Álvarez Miranda, quien aún encabeza el Consejo de Ministros.

La exfuncionaria argumentó su salida ante el cambiante panorama político que requiere consolidación institucional en el país. Nombrada por el expresidente José Jerí el pasado octubre, opta por priorizar la gobernabilidad democrática nacional durante esta transición delicada.

La información fue publicada este martes por la tarde, sin embargo el documento tiene fecha del 18 de febrero. La saliente ministra también expresó su interés en colaborar con el Estado.

“Me dirijo a usted con el mayor respeto para presentar formalmente mi renuncia al cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social”, se lee en el documento.

Su salida fue presentada antes de la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Hernando de Soto, descartando así su permanencia en el sector.

La salida de Shica incluye la preparación completa de las Plataformas Itinerantes de Acción Social en sus variantes terrestres, fluviales y aéreas. Estas unidades iniciarán labores el 10 de marzo desde Iquitos con el propósito de extender los servicios públicos hacia comunidades aisladas del territorio nacional.

La exministra expresó gratitud por la oportunidad recibida y renovó su dedicación permanente al robustecimiento de las estructuras republicanas democráticas.