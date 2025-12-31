La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, manifestó sus condolencias por el fallecimiento del conductor del tren implicado en el accidente en Cusco y resaltó la respuesta inmediata del Ejecutivo y de los sectores competentes para atender a los afectados y coordinar la acción integral.

Desde San Juan de Lurigancho, donde asistió a una feria de emprendimientos organizada por ollas comunes, comedores populares y programas sociales, Shica resaltó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, se encontraba desde el inicio en la zona afectada, velando por la atención de los turistas y por la rápida normalización del flujo turístico sin consecuencias a largo plazo.

“La reacción del Estado fue inmediata, coordinada y con equipos en terreno. Esto demuestra que tenemos estructuras funcionales para atender emergencias y cuidar a nuestra población”, indicó Shica.

En ese sentido, la ministra afirmó que no hay evidencia de que el accidente impacte de manera negativa en la afluencia de turistas al país y destacó que las medidas adoptadas buscan brindar confianza y apoyo a los visitantes nacionales e internacionales.

Shica también indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó una investigación inmediata con el apoyo de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro y reforzar la prevención de incidentes similares.