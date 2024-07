La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, subrayó el compromiso conjunto entre distintos niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte, se han logrado importantes avances en la reducción de brechas en agua y saneamiento, disminuyéndolas casi un cinco por ciento en un año y medio.

Sobre las investigaciones fiscales en el caso Rolex, prefirió no profundizar y enfocarse en temas como el agua y la vivienda. También mencionó que el reglamento de acceso universal al agua está casi listo y que las obras comenzarán gradualmente a partir de septiembre u octubre, con financiamiento asegurado.

En cuanto a la candidatura de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso, Pérez de Cuéllar afirmó que respetan las decisiones del Congreso y no opinó al respecto, señalando su compromiso con la democracia.

“Es una decisión que compete exclusivamente al Congreso y nosotros somos respetuosos de las dos listas que han presentado. No voy a opinar al respecto, no me corresponde, somos demócratas”, sentenció.