La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, aseguró este martes que la decisión del Congreso de la República al rechazar la censura de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva “es un espaldarazo para la causa de las mujeres” en el país.

“Me congratulo que el Congreso haya tenido a bien, en forma democrática, no censurarla, creo que es un espaldarazo para la causa de las mujeres, lo que ha sido mi afán, la bandera que he perseguido y he enarbolado siempre”, afirmó a Canal N.

“Particularmente me congratulo que una mujer continúe en espacios de los cuales muchas veces se les aparta, como los temas económicos”, señaló.

Sasieta consideró, finalmente, que la titular del Ministerio de Economía representa juventud, conocimiento y sensibilidad social en el Gabinete.

Esta tarde, el pleno del Congreso votó en contra de la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Al final, 73 parlamentarios votaron en contra, 46 a favor y tres optaron por abstenerse.

Hace algunos días, Sasieta dijo creer que no era “muy prudente” censurar a la ministra Alva, a quien consideró como “una referente de la mujer peruana; joven, profesional, inteligente; y en una faceta que no comúnmente las mujeres hemos tenido, que es la parte económica”.