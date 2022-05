El ministro de Justicia, Félix Chero, descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, les haya comentado la posibilidad de realizar cambios dentro del gabinete, en el marco de las recientes interpelaciones y eventuales mociones de censura a titulares de diversas carteras.

Al ser consultado sobre un posible cambio dentro del Ministerio de Trabajo, ante la reciente moción de censura de Fuerza popular contra su titular Betssy Chávez, Chero aseveró que el mandatorio no se ha comunicado con nadie para un posible reemplazo.

“El presidente de la República no nos ha manifestado el deseo de hacer un cambio de gabinete ni comunicarse con ningún candidato a ser ministro u ocupar la cartera”, manifestó para la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

El titular del Ministerio de Justicia también se mostró en contra de la iniciativa de la bancada de Fuerza Popular para retirar del cargo a Chávez Chino por la huelga de controladores aéreos, que generó que miles de personas perdieran sus vuelos durante la última Semana Santa.

“Espero que esto (moción de censura) no prospere porque si dejamos que el Ejecutivo trabaje en los objetivos que se ha propuesto, podemos tener líneas de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo como siempre lo hemos manifestado”, señaló.

Asimismo, Chero sostuvo que el control político desde el Parlamento es necesario, pero enfatizó en que este debe ser usado de manera responsables y no usar las interpelaciones sin fundamento.

“Considero que el control político es necesario, considero que el Congreso tiene esta prerrogativa constitucional, pero creo que tiene que hacerse de manera responsable, de manera razonable. No se puede estar, constantemente, interpelando a ministros por cualquier cuestión, tiene que haber un sustento y un fundamento”, puntualizó.

Sobre Villaverde

El ministro de Justicia, Félix Chero, volvió a rechazar las declaraciones que brindó ante la Comisión de Fiscalización el investigado Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I por el caso Puente Tarata III.

“Yo he señalado de manera muy enfática que no he tenido ninguna reunión con el señor Villaverde, no he mandado a ningún emisario, no he tenido ninguna comunicación con ese propósito (…) el ministro de Justicia no pacta ni negocia con delincuentes”, aseveró.

