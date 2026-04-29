El ministro de Defensa, Amadeo Flores, solicitó al Congreso de la República presentarse ante la Comisión de Defensa Nacional para informar sobre el operativo militar en Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), que dejó cinco personas fallecidas.

Mediante un oficio dirigido a la presidenta de dicho grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, el titular del sector pidió participar en la próxima sesión ordinaria acompañado de su equipo técnico. El objetivo es exponer las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas y los avances preliminares de las investigaciones.

La solicitud se produce en medio de cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrió la intervención en esta zona vinculada al ámbito del Vraem, donde se busca esclarecer el accionar de la patrulla militar.

En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado contra ocho militares del Ejército y tres civiles, quienes habrían participado en el operativo por un supuesto caso de tráfico ilícito de drogas en la vía Colcabamba–Ayacucho.

Según las primeras diligencias, los agentes habrían ordenado detener el vehículo en el que se trasladaban las víctimas y, ante una presunta negativa, abrieron fuego. La fiscalía dispuso pericias balísticas, pruebas de absorción atómica e incautación de celulares y del vehículo, mientras se contrastan las versiones de legítima defensa con denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Congresista Wilson Soto

Previo a ello, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, había solicitado que el ministro de Defensa, Javier Flores, acuda al Congreso para explicar la muerte de cinco personas durante el operativo militar en Colcabamba. Indicó que presentó una moción para su citación ante el Pleno, ante la falta de claridad en los hechos.

Según versiones de pobladores, las víctimas no estaban armadas ni transportaban droga, y los militares habrían intervenido vestidos de civil. Además, se mencionaron testimonios contradictorios, incluido el de un sobreviviente que se retractó tras denunciar presuntas amenazas.

A través de RPP, Wilson Soto pidió al Ministerio Público una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades.