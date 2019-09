Ministro de Defensa:"Hay un componente de terroristas en el Vraem que no representa un peligro"

El ministro de Defensa, Jorge Moscoso Flores, afirmó que la presencia de algunos terroristas en zonas del Vraem no representan un peligro para el Estado peruano. Indicó que el objetivo que tiene el gobierno titular, antes de llegar al Bicentenario, es pacificar la zona que une a Cuzco, Ayacucho, Junín y Huancavelica.

En diálogo con Canal N explicó que su visita a las bases y cuarteles del Comando Especial, ha sido con motivo de verificar los avances de las estrategias y operaciones en el Vraem.

"Hay un componente de delincuentes/terroristas que es en cantidad mínima que no representa ningún peligro para el Estado, pero que tiene presencia también en una zona bastante inaccesible por temas de geografía. Ese componente de delincuentes/terroristas deben ser neutralizados y ese es nuestro primer objetivo", aseguró.

Minería ilegal

Moscoso Flores sostuvo que si actualmente se visita las zonas de La Pampa se podrá contemplar que solamente existe arena y pequeños focos de minería ilegal, "pero no con la misma magnitud" que existía hace algunos años atrás.

"Hoy, si volamos por La Pampa, vamos a ver solamente arena y algunos pequeños focos de minería ilegal pero no el magnitud que habían en los años anteriores. Y este es un objetivo que hemos sostenido como ya le he mencionado. No va haber un paso atrás en la lucha contra la minería ilegal, ahí, donde ellos se muevan. Nosotros vamos a ir atrás (de ellos) para neutralizarlos", terminó.