El ministro de Defensa, General de Brigada (r) Carlos Francisco Díaz, expuso las principales líneas de trabajo que guiarán su gestión, centradas en reforzar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas para resguardar la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad del país.
En su intervención, señaló que su administración se sustentará en dos ejes clave orientados a mejorar el desempeño institucional.
“Basaremos nuestra gestión en dos pilares fundamentales: transparencia absoluta y eficiencia en la gestión. Nuestra labor no sólo será administrativa o estratégica, sino, una labor que trascenderá al soporte de fortalecer nuestra identidad nacional”, dijo.
Asimismo, el ministro indicó que uno de los objetivos será potenciar las capacidades del sector no solo en materia de defensa, sino también en la gestión de riesgos y el apoyo al desarrollo nacional.
“Trabajemos juntos por el bien social, soberano y digno de su gran historia, y no olvidemos nunca que modernizar nuestras capacidades es garantizar la paz y el progreso de las futuras generaciones. En conjunto alcanzaremos esa misión en este corto espacio de tiempo que nos queda como gestión”, subrayó.