El ministro de Defensa, General de Brigada (r) Carlos Francisco Díaz, expuso las principales líneas de trabajo que guiarán su gestión, centradas en reforzar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas para resguardar la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad del país.

En su intervención, señaló que su administración se sustentará en dos ejes clave orientados a mejorar el desempeño institucional.

“Basaremos nuestra gestión en dos pilares fundamentales: transparencia absoluta y eficiencia en la gestión. Nuestra labor no sólo será administrativa o estratégica, sino, una labor que trascenderá al soporte de fortalecer nuestra identidad nacional”, dijo.

Asimismo, el ministro indicó que uno de los objetivos será potenciar las capacidades del sector no solo en materia de defensa, sino también en la gestión de riesgos y el apoyo al desarrollo nacional.