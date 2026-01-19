El ministro de Defensa, César Díaz Peche, expresó su respaldo al presidente José Jerí, luego de que se difundieran imágenes que muestran al mandatario reunido con el empresario chino Zhihua Yang.

Las declaraciones del titular del Ministerio de Defensa se dieron tras la difusión de un reportaje periodístico que reveló un nuevo encuentro entre Jerí y Yang, esta vez en el Centro de Lima.

“El presidente ya lo aclaró”

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Díaz Peche aseguró que el jefe de Estado ya explicó públicamente las circunstancias en las que asistió a un chifa el pasado 26 de diciembre.

“El señor presidente ya aclaró en varias oportunidades en varios medios cuáles han sido las condiciones en que ha asistido al chifa. Es una persona joven, que puede asistir a una invitación. Ya lo explicó el señor presidente”, manifestó.

El ministro precisó además que él no ha sido invitado a reuniones con ese empresario y que el tema no ha sido abordado dentro de las actividades cotidianas del Consejo de Ministros.

“Otras cuestiones no les podría manifestar porque el día de ayer no hemos tocado ese tema”, añadió.

Imágenes difundidas por Cuarto Poder

Como se recuerda, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo nuevas imágenes en las que se observa al presidente José Jerí reuniéndose nuevamente con Zhihua Yang el martes 6 de enero, dentro de una tienda ubicada en el Centro de Lima.

El registro en video muestra al mandatario ingresando alrededor de las 6:00 p. m. al local Market Capón, donde sube al segundo piso acompañado por el empresario. A diferencia de una cita previa en San Borja, en la que acudió encapuchado, en esta ocasión el presidente utilizó lentes oscuros y fue captado hablando por teléfono dentro del establecimiento.

Local clausurado y versión oficial

Según el reportaje, el establecimiento había sido clausurado ese mismo día por la Municipalidad de Lima, al detectarse que operaba con un giro distinto al autorizado.

El presidente evitó responder a los requerimientos de Cuarto Poder, que le solicitó precisar cuántas reuniones ha sostenido con Yang fuera de la agenda oficial. No obstante, el programa Punto Final informó que Palacio de Gobierno aseguró que el mandatario acudió al local únicamente para comprar caramelos chinos.