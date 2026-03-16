Recientemente, el presidente de la República, José María Balcázar, fue captado en un encuentro fuera de Palacio de Gobierno y fuera del registro de reuniones oficiales.

En imágenes mostradas por Perú21, se ve al mandatario sosteniendo una charla y tomando desayuno en un conocido local en Lince, con dos personas con las cuales se reunió por aproximadamente una hora.

Este hecho ha generado controversia, debido a los antecedentes de presidentes como Pedro Castillo, que sostenía reuniones en Sarratea o José Jerí, que fue captado reuniéndose con empresarios chinos en un chifa en San Borja.

Es así que las voces críticas a esta reunión no se han hecho esperar, sin embargo también hay quienes defienden el encuentro del presidente Balcázar, señalando que no tiene “nada de malo”, como refirió desde Cusco el titular del Ministerio de Defensa, Luis Arroyo.

“No es clandestino que esté en un sitio donde va a tomar un té, abiertamente eso no es clandestino, está en la calle cómo va a estar registrado en Palacio”, refirió ante la pregunta sobre su posición.

Luego mencionó que el presidente estaba en un local, pero a la vez citó que estaba en su casa, generando confusión ante los presentes. “Usted no ha visto el vídeo, él está en un restaurant normal... está en su casa, Usted en su casa puede tomar un café con un amigo, normal”, citó.

La presencia en Cusco del titular del Ministerio de Defensa, se dio en el marco del lanzamiento del inicio del año escolar 2026. Participó de una ceremonia en la I.E. Romeritos junto al gobernador regional de Cusco y otras autoridades locales.