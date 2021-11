El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que está evaluando presentar su renuncia tras la denuncia del excomandante general del Ejército José Vizcarra de una supuesta interferencia en ascensos en Fuerzas Armadas.

En declaraciones a los periodistas, indicó que si bien ha recibido el respaldo del presidente Pedro Castillo, indicó que se está politizando un tema y descartó cualquier tipo de injerencia en los ascensos en las instituciones castrenses.

“El presidente me dio su respaldo, pero yo soy responsable de mi sector. La verdad siento que soy responsable del Ministerio de Defensa. Estoy evaluando mi renuncia y no tengo miedo de decirlo, no es el único trabajo”, expresó.

“La verdad están politizando un tema en el que están metiendo hasta al presidente. Siempre lo he descartado (injerencias), siempre. Estoy evaluando renunciar y creo que (la renuncia) lo haría hoy o el día de mañana, sino no lo haría”, agregó.

Ayala también cuestionó que Vizcarra Álvarez recién haya salido a declarar sobre supuestas presiones para ascender a altos oficiales que no cumplían los requisitos, por lo que consideró que el exmilitar “ha quedado descalificado”.

“Ahora que estoy trabajando, lo que hacen cuando se hace a un comandante general es decir: ‘no, es que me presionaron’. Por qué no habló en su momento, por qué no dijo en su momento que lo estaban presionando, por qué cuando lo sacan y está en la calle, recién comienza a hablar”, subrayó.

Como se recuerda, José Vizcarra reveló a RRP que el mandatario Pedro Castillo, Ayala, y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, le requirieron, en diferentes oportunidades, el ascenso de los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Cahuancama. Sin embargo, según contó Vizcarra, se rehúso debido a que tanto Bocanegra como Sánchez no cumplían con las calificaciones requeridas.

En esa línea, agregó que esto habría motivado su salida de la dirección de la institución castrense pese a que fue promovido hace 3 meses.

“El señor coronel Fidel Bocanegra jamás ha solicitado o utilizado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar en dos específicamente. Descarto totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra, ese señor coronel jamás utilizó ningún medio”, expresó.

“Hablamos del coronel Sánchez Cahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las Fuerzas Armadas que ellos no lograron comprender”, añadió.

