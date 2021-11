El titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, consideró que durante los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Castillo “se ha hecho mucho” y remarcó que no está de acuerdo con las críticas hacia la gestión.

“Hay gente que ha estado en el poder y no han hecho nada, ahora la verdad no reconocen, se ha hecho mucho”, manifestó, este domingo 7, en diálogo con Canal N.

“Yo tengo 3 meses en el Ministerio de Defensa, un mes y medio me han dado con palo. Acusándome de cosas que nunca he hecho. Lo que me decían era que era un mal policía, que me dieron de baja, pero nunca dijeron que yo regresé y he sido juez, he sido profesor en post y pregrado nunca dijeron. Nunca dijeron la verdad”, manifestó.

Previamente, Castillo Terrones enumeró, a través de Twitter, las normas publicadas en su gestión que buscan mejoras en salud, seguridad, entre otros.

“Esta semana hemos promulgado importantes normas en salud, seguridad, transporte, turismo y transferencias a las regiones, en beneficio de la población. El Ministerio de Salud estableció criterios técnicos para una mejor prevención y control de la COVID-19 en el país”, publicó el jefe de Estado.

Ascensos dependen del presidente Pedro Castillo

Por otro lado, Ayala resaltó que los pases al retiro y ascenso en las Fuerzas Armadas es una prerrogativa del jefe de Gobierno. Esto en relación el pase al retiro del excomandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, así como del comandante general de la FAP, Jorge Chaparro Pinto, quienes estuvieron 3 meses en el cargo.

“Por ejemplo, dónde estaban aquellos generales que ahora se creen salvadores cuando Ollanta Humala era presidente cesó al comandante general, de nombre Vergara, este señor tenía 3 meses y medio, el mismo Humala lo había nombrado. Dónde estuvieron los generales que ahora se rasgan las vestiduras, Antes de que entre los comandantes generales (José) Vizcarra, (Jorge) Chaparro, estuvieron poco tiempo, estuvieron 6 o 7 meses, quién dijo algo ahí, no dijeron nada”, manifestó.

“Yo tengo la ley 27594, qué dice que los comandantes generales son funcionarios con cargos de confianza. Para serlo no se postula, viene el presidente y elige a los 3 primeros (...) Dentro de los 3 primeros del escalafón, de los tres más antiguos, el presidente puede elegir a cualquiera de los tres, son cargos de confianza”, aclaró.

Sobre la Asamblea Constituyente

En referencia a la Asamblea Constituyente, Walter Ayala señaló que “constitucionalmente” el “pueblo” podría llevar adelante una Asamblea Constituyente.

“A mí pregúnteme temas de mi despacho, es un tema muy amplio, qué es la constituyente para empezar (...) Una Asamblea Constituyente llevando el camino correcto, sí, constitucionalmente es que lo haga el pueblo, que se junten y que lo pidan. La Constitución no puede regular, la Constitución es poder constituido, el pueblo es el constituyente”, concluyó.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno autoriza intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía