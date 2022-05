El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, defendió el nombramiento de altos funcionarios en su sector que son militantes de Perú Libre al asegurar que se trata de personas capacitadas para sus respectivos cargos.

“Son gente calificada. Somos gente calificada [..] dentro de nuestro equipo tenemos científicos, gente con experiencia, gente preparada, que se han graduado en la UNI y así, en el extranjero, y están volviendo de afuera para que trabajen porque estamos haciendo llamamientos a quienes reúnen las condiciones y hablan hasta tres idiomas”, respondió a Exitosa.

Según informó El Comercio, los militantes y personas cercanas de Perú Libre han ocupado los altos cargos del Ministerio de Energía y Minas tras la llegada de Palacios como ministros, pasando de dos a once incluyendo al mismo titular del sector.

De los once, ocho son militantes de Perú Libre según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y los otros fueron allegados, al punto de haber sido trabajadores del Gobierno Regional de Junín bajo la dirección de Vladimir Cerrón.

Sobre este último, Carlos Palacios descartó haber sido nombrado por recomendación suya sino por su capacidad.

“Lo único que sé es que he sido elegido por la experiencia de que he trabajado ya más de 25 años en el trabajo de metalurgia. Conozco perfectamente y sé las deficiencias que tiene mi país. Se tiene que trabajar con una minería responsable, donde se respete altamente al medio ambiente para que no sucedan esos pasivos que tenemos en estos momentos”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO: