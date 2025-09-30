El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que el Gobierno no tiene previsto un nuevo salvataje financiero para Petroperú. Señaló que no existe ningún decreto de urgencia en evaluación para destinar recursos adicionales a la empresa estatal, pese a los problemas que atraviesa en el corto plazo.

El titular del sector indicó que se han tomado medidas administrativas y financieras que han permitido reducir las pérdidas.

“Petroperú está reduciendo su pérdida y queremos acelerar su recuperación. En el mediano y largo plazo es un buen negocio, aunque en el corto plazo tiene problemas financieros”, manifestó.

Montero precisó que la situación de la petrolera será analizada en la próxima junta de accionistas, donde se definirán los pasos para consolidar su recuperación. Añadió que el objetivo del Ejecutivo es que la compañía se fortalezca sin la necesidad de nuevos rescates económicos.