El ministro de Energía y Minas (MINEM), Eduardo Gonzáles, manifestó que no brindará declaraciones a medios de comunicación que le causen “problemas” . El incidente se produjo durante su salida del Palacio de Gobierno, donde una periodista se acercó a consultarle sobre la situación actual de las mineras en el país.

El titular del MINEM no contestó las preguntas de la reportera y se excusó alegando que tendría una reunión de trabajo. En este contexto, se le preguntó si se reuniría con la primera ministra, Mirtha Vásquez.

“Voy a entrar a una reunión (…) sobre otra cosa, ahora no (responderé preguntas). (¿Pero va a conversar con los medios?), depende del medio, (¿A que medios va a responder?), a los que no me hagan problemas”, manifestó.

Posteriormente, el ministro fue consultado sobre los medios informativos que le generan inconvenientes. Tras un silencio considerable, Gonzáles respondió que se encuentra “buscándolos”.

🔴 El ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, a su salida de Palacio de Gobierno: "Voy a responder a los medios que no me hagan problemas" Video @noticiaslima pic.twitter.com/MljV8ShjG8 — RPP Noticias (@RPPNoticias) November 22, 2021

