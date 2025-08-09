El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que el Gobierno peruano actuará con firmeza frente al reciente impasse diplomático con Colombia, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien desconoció la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa.

“Se hará todo lo que sea necesario para contrarrestar esta actitud que no entendemos de parte del mandatario de la hermana República de Colombia”, expresó en entrevista con RPP.

Montero, quien acompaña a la presidenta Dina Boluarte en una gira oficial por Japón e Indonesia, consideró que la situación es “sorpresiva e inexplicable”, pero precisó que no modificó la agenda presidencial. Explicó que, apenas se conoció el hecho, se realizaron coordinaciones con Lima, el primer ministro Eduardo Arana y otros ministros para dar una “respuesta concreta, firme y rápida”.

El pronunciamiento del titular del Minem se produce luego de que la Cancillería presentara una nota de protesta a la Embajada de Colombia, rechazando el sobrevuelo de una aeronave militar del país vecino en espacio aéreo peruano, incidente que fue calificado como una “grave violación de la soberanía territorial”. Según Montero, el Ejecutivo reaccionó “inmediatamente” tanto a las declaraciones como a la incursión aérea.