El ministro de Justicia, Daniel Maurate, señaló que su sector realizará un análisis técnico a la ley que limita la colaboración eficaz, que fue aprobada por el Congreso de la República y viene recibiendo cuestionamientos.

“Todavía no llega al Ministerio de Justicia, como nos vamos a demorar si no ha llegado. Esa ley llegará y, apenas llegue, nosotros nos vamos a pronunciar, por supuesto vamos a tomar en cuenta las opiniones e informe de la Procuraduría, pero a nosotros nos corresponde hacer una evaluación técnica”, manifestó el titular del Minjus en declaraciones a TV Perú.

Asimismo, Maurate señaló que el análisis que hará su sector no será en base a las posiciones de opinólogos y especialistas, sino que tendrán una respuesta técnica como lo hacen “con todas las normas”.

“Tenemos que ver su constitucionalidad, si guarda competencias y otros insumos. No me puedo pronunciar sobre una ley que todavía no ha llegado al Ministerio de Justicia, donde hay una Dirección General de Criminalística”, acotó.

Agregó que la evaluación que realice su sector, a la norma aprobada por el Congreso, será de insumo para que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tome la decisión de observar o no la ley que limita la colaboración eficaz.

Sobre la posibilidad de que abogados del expresidente Pedro Castillo recurran ante la Organización de Estados Americanos, el ministro dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en un informe que el exmandatario “ha quebrado el orden constitucional y ha dado un golpe de Estado”.

Respecto a la nueva Mesa Directiva del Parlamento, dijo que lo ideal es que tenga concordancia con los fines de un Estado democrático que es buscar “el bienestar de todos los ciudadanos”.

“Todos somos parte, si dentro de las entidades nos enfrentamos, la ciudadanía va a perder”, señaló.

