Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló ayer que va a “reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia”, su ministro de Defensa Pedro Sánchez, reafirmó que su país cuenta con fuerzas armadas para la defensa de su soberanía e integridad territorial.

“El artículo 217 de la Constitución es claro: Colombia tendrá unas Fuerzas Militares permanentes —Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial— para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional”, dijo Sánchez.

Añadió, “no podemos ignorar nuestra responsabilidad constitucional de ejercer soberanía en cada rincón del territorio nacional”.

Estas afirmaciones se produjeron casi al mismo tiempo que Petro nuevamente se refirió al tema fronterizo con Perú.

“Mañana 7 de agosto iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés”, escribió ayer en su cuenta de X el mandatario colombiano.

Ello luego que elmartes acusó al Perú de haber “copado” territorio de su país violando el tratado de Río de Janiero, expresiones que merecieron una firma respuesta del Gobierno peruano.

SOLDADOS. En este contexto, efectivos del Ejército del Perú arribaron ayer a la isla Santa Rosa, para participar en una acción cívica.

América televisión informó que los militares se trasladaron por vía fluvial desde Caballococha hasta el cuartel militar de la isla.

En la acción cívica participaron diversas instituciones públicas y está orientada a fortalecer la presencia del Estado en esta zona.

Los lugareños afirmaron que no se registraron incidentes, aunque señalaron que existe expectativa.

Por su lado, la Mancomunidad Regional Amazónica rechazó categóricamente las afirmaciones del presidente del vecino país y afirmó que el Congreso aprobó la creación del disrito de Santa Rosa de Loreto en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Añadió que las aseveraciones de Petro evidencian desconocimiento de la realidad amazónica, ya que Santa Rosa ha pertenecido siempre al Perú.