Durante su presentación ante el pleno del Congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, sostuvo que la Nueva Carretera Central sigue en marcha y no ha sufrido paralizaciones, al tiempo que destacó que el proyecto mantiene respaldo técnico.

En el marco de la interpelación por un pliego de 22 preguntas, el titular del sector remarcó que la obra es prioritaria para el Gobierno y reiteró el compromiso de iniciar su ejecución.

“Quiero reiterar aquí el compromiso del señor presidente de la república, José María Balcázar, de colocar la primera piedra antes de culminar su mandato, marcando así el inicio concreto de esta gran obra. A la macroregión centro, a sus autoridades y a cada ciudadano les transmito un mensaje claro, la Nueva Carretera Central se ejecutará sin demora“ , afirmó.

Asimismo, indicó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 600 millones de soles destinados al primer tramo, lo que permitirá avanzar con la ejecución inicial.