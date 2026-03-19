Luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, respondiera el pliego de 22 preguntas, el Congreso inició el debate en torno a su interpelación, centrada en decisiones vinculadas a proyectos de infraestructura.

La sesión, que comenzó a las 15:00 horas de este jueves 19 de marzo de 2026, fue convocada tras la aprobación de la Moción de Orden del Día 21430/2025, impulsada por el Bloque Democrático Popular, con 33 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones.

Durante su presentación, el titular del MTC informó que se dejó sin efecto la resolución del contrato de asistencia técnica de la Nueva Carretera Central con el consorcio PMO Vías. Asimismo, señaló que se suscribió un acuerdo con Provías Nacional para asegurar la continuidad del servicio con mayores estándares de control.

El ministro también explicó que, tras la resolución unilateral del contrato, se activó un mecanismo de solución de controversias con la empresa Egis.