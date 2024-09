El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció que utilizarán tecnología desarrollada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana para acelerar reforestación por los incendios forestales registrados en las últimas semanas en diferentes regiones del país.

“Son semillas especiales que ellos han generado y han hecho una tecnología para que estos broten más rápido. Estaba pensado más para ir a las áreas degradadas, comenzar a recuperar bosques, pero vamos a dar prioridad a las hectáreas que han sido afectadas por los incendios”, expresó.

En ese sentido, el titular del Minam señaló que su sector tiene lista una propuesta de “marco legal” para sancionar a los causantes de los siniestros. Además, reveló que dicha iniciativa será presentada ante el Congreso de la República.

“El Ministerio del Ambiente está elaborando un marco legal, porque no existe en nuestro país un marco legal sobre qué son incendios forestales, no está tipificado en nuestro Código Penal, las sanciones que debe haber, cómo se van a recuperar las áreas, sobre todo los bosques que han sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades, sino recuperar los bosques, reforestar, etc. Ese marco legal ya lo tenemos listo, lo vamos a presentar al Congreso de la República”, refirió.