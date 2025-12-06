El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, afirmó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ofrece un plazo razonable para que los pequeños mineros y mineros artesanales culminen sus procesos de formalización. Además mencionó que el Ejecutivo espera que el Congreso ratifique la medida en una segunda votación.

“Creemos que es un tiempo importante y prudencial para poder mejorar las condiciones. Ahora estamos atentos a la segunda votación en el Congreso”, declaró para Canal N.

Por otro lado, el titular del MINAM precisó que con la prórroga, el sector ambiental contará con el espacio necesario para impulsar iniciativas de sostenibilidad y adaptación al cambio climático vinculadas a la actividad minera.

Pleno aprueba ampliación en primera votación

Como se recuerda, el pasado 4 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó en primera instancia la prórroga del Reinfo con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. La propuesta modifica el Decreto Legislativo 1293 y mantiene vigente el proceso de formalización mientras se implementa la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

El dictamen también incorpora la obligación de una supervisión ambiental y social a las actividades en proceso de formalización.

Advertencia desde la PCM

Antes de la primera votación, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que el dictamen debía corregirse para evitar que mineros ilegales, excluidos por incumplir requisitos, puedan volver al registro.

“No pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido ya rechazados porque incumplen los requisitos establecidos”, remarcó.

El premier alertó además sobre el riesgo de una “reincorporación indiscriminada” de operadores que no buscan formalizarse y que ejercen presiones políticas para influir en el Estado.

A la espera de la decisión final

La ampliación del Reinfo, será clave para la continuidad del proceso de formalización minera en el país,ahora deberá ser evaluada nuevamente por el Pleno. La segunda votación definirá si la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 queda finalmente aprobada.